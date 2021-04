dopo aver battuto in due set il temibile russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo. Il tennista altoatesino si è imposto per 6-2 7-6 in un’ora e 36 minuti di gioco, dominando in lungo e in largo la prima frazione per poi avere la meglio con lo score di 8-6 nel tie-break del secondo e decisivo parziale. Jannik Sinner prosegue la sua marcia nel tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona e vola in semifinale,numero 7 del mondoIl tennista altoatesino si è imposto per 6-2 7-6 in un’ora e 36 minuti di gioco, dominando in lungo e in largo la prima frazione per poi avere la meglio con lo score di 8-6 nel tie-break del secondo e decisivo parziale.

, ovvero il greco Stefanos Tsitsipas reduce dal titolo di Montecarlo e attualmente in vetta alla Race to Torino 2021. Grazie a questo prezioso successo, il terzo consecutivo nel torneo catalano (dopo il 6-3 6-2 a Egor Gerasimov ed il 7-6 6-2 a Roberto Bautista Agut ), l’azzurro scavalca il canadese Milos Raonic ed è virtualmente 18esimo del mondo nel ranking ATP. Il prossimo ostacolo è rappresentato però da uno degli uomini più in forma del momentoe attualmente in vetta alla

Diretta tv e live streaming

ATP, Barcellona Sinner: "Forse Rublev era stanco. Devo accettare i momenti difficili" 3 ORE FA

Il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valevole per le semifinali dell’ATP 500 di Barcellona, si svolgerà nella giornata di domani e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno ed in chiaro su Super Tennis. L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, Now TV e su Super Tennis TV. L’orario d’inizio è ancora da stabilire, ma il programma dovrebbe cominciare alle ore 13.30 con la prima delle due semifinali del singolare maschile (a seguire si svolgerà la seconda).

PROGRAMMA SINNER-TSITSIPAS ATP BARCELLONA

SABATO 24 APRILE

Jannik Sinner- Stefanos Tsitsipas (orario ancora da definire, diretta tv su Sky Sport Uno e Super Tennis, streaming su Sky Go e Now TV)

I precedenti

I due si sono già affrontati due volte nel circuito ATP, in entrambe le occasioni agli Internazionali d'Italia a Roma. Nel 2019 la spuntò nettamente il greco in due set, ma un anno dopo Sinner confezionò il più roboante degli upset sconfiggendo Tsitsipas coi parziali di 6-1-6-7-6-2.

Sinner: "Elogi Djokovic? Lo ringrazio ma devo imparare tanto"

ATP, Barcellona Un super Sinner demolisce Rublev in due set: è semifinale! 6 ORE FA