ATP, Barcellona

A Barcellona si gioca su un campo a lui intitolato ma Rafa Nadal non è ancora al cento per cento. Dopo il ko di Monte Carlo contro Rublev e il successo su Ilya Ivashka in Catalogna, arriva una vittoria non banale contro Kei Nishikori. Per il mancino di Manacor è il 63esimo successo a Barcellona e ai quarti ci sarà Cameron Norrie, avanti grazie al ritiro di David Goffin sul 6-0 3-5, per un altro match utile a mettere condizione e fiducia nelle gambe in vista degli appuntamenti più attesi sul rosso: Madrid, Roma e il Roland Garros. L’undici volte campione del torneo fissa il successo sul 6-0 2-6 6-2 in due ore e venti minuti.