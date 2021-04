Lorenzo Musetti nel torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista toscano si è imposto all’esordio Feliciano Lopez in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Ottima la prestazione del numero 87 del mondo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, in particolare al servizio, conquistando l’84% con la prima di servizio e quasi il 70% con la seconda. Nel prossimo turno Musetti affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 10, che ha usufruito di un bye al primo turno. Buona la prima per. Il tennista toscano si è imposto all’esordio sulla terra rossa catalana sullo spagnoloin due set con il punteggio didopo un’ora e dieci minuti di gioco. Ottima la prestazione del numero 87 del mondo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, in particolare al servizio, conquistando l’84% con la prima di servizio e quasi il 70% con la seconda. Nel prossimo turno Musetti affronterà il canadese, testa di serie numero 10, che ha usufruito di un bye al primo turno.

Musetti ha una palla break in apertura di match, ma Lopez l’annulla con una pregevole smorzata. Nel quinto gioco il tennista italiano ha l’unico passaggio a vuoto del suo match, perdendo il servizio. La reazione del nativo di Carrara non si fa attendere, con il controbreak nel game successivo. Avanti 5-4 Musetti si procura un set point e chiude il punto con una bella discesa a rete, che gli vale il break e la conquista della prima frazione. Ad inizio secondo set Musetti deve fronteggiare una palla break, ma riesce ad annullarla. Si continua sul filo dell’equilibrio, con l’italiano che tiene comodamente i propri turni di servizio. L’ottavo game è perfetto, perché Musetti strappa a zero la battuta a Lopez e poi chiude il set in suo favore per 6-3.

