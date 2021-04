La stagione sulla terra rossa è entrata nel vivo e non si fermerà fino al Roland Garros. Dopo il Masters 1000 di Monte Carlo , il menu proponecome piatto forte nella settimana dal 19 al 25 aprile. Intanto è stato sorteggiato il tabellone principale del torneo catalano, giunto alla sua 68esima edizione e di nuovo in scena dopo un anno di stop forzato a causa del Covid-19.

Gli azzurri al via sono quattro., rispettivamente testa di serie numero 9 e 11 del torneo, usufruiranno di un bye al primo turno. All'orizzonte del ligure c'è un qualificato, mentre l'altoatesino debutterà contro uno tra Tsonga e Gerasimov. Subito in campo, invece,, che ha ricevuto una wild card . Il suo avversario è Feliciano Lopez, in quello che è un vero e proprio scontro generazionale (19 anni l'italiano, 39 il veterano spagnolo)., infine, troverà il britannico Cameron Norrie dall'altra parte della rete.