Capolinea per Jannik Sinner. Dopo l’addio alle ultime speranze a inizio settimana con il forfait al torneo di Vienna di Matteo Berrettini per i problemi fisici, le altre ‘cattive’ notizie per la racchetta azzurra arrivano da Basilea. Continua infatti il momento d’oro di Felix Auger-Aliassime. Dopo i titoli a Firenze ed Anversa, il canadese classe 2000 si leva anche la soddisfazione di battere il n°1 del mondo Carlos Alcaraz e di centrare la finale al torneo ATP 500 svizzero. Un successo di spessore perché regala ad Auger-Aliassime non solo lo scalpo dell’attuale tennista in testa al ranking ATP, ma anche altri punti preziosi per strappare l’ultimo posto alle Nitto ATP Finals di Torino. Il successo odierno, arrivato con un impressionante 6-3 6-2 in cui Auger-Alissime ha concesso veramente le briciole ad Alcaraz, proietta il canadese a 3445 punti. Un bottino che di fatto taglia fuori oltre a Berrettini, Shapovaov e Carreno Busta, anche Jannik Sinner.

Anche con un successo a Parigi Bercy infatti Sinner non avrebbe sufficienti punti per strappare il posto né ad Auger-Aliassime né ad Andrey Rublev, arrivando solo a 3400 punti potenziali. E dunque è certezza: non ci sarà nessun italiano al torneo di fine anno a Torino (almeno in singolare; in doppio restano aperte le speranze per Fognini e Bolelli che dovranno disputare però un torneo importante a Bercy).

A rimanere in corsa per gli ultimi due posti a Torino dunque solo 4 giocatori: Auger-Aliassime, Rublev, Fritz e Hurkacz. Ma per i primi due in sostanza è fatta: sia Fritz che Hurkacz infatti dovrebbero vincere il titolo a Parigi Bercy per sperare di avere qualche chance di qualificazione. Una corsa, quella di Auger-Aliassime, che ha preso un boost nelle ultime settimane. Per il canadese infatti è la terza finale consecutiva negli ultimi 3 tornei disputati. Nell’ultimo atto di domenica sfiderà il vincente della seconda semifinale tra Holger Rune e Pablo Carreno Busta.

