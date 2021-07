Una settimana negativa per il tennis maschile italiano dopo i tanti risultati confortanti dei giorni precedenti. La terra rossa di Bastad (Svezia) riserva ancora amarezze ai giocatori azzurri e l’uscita di scena di Fabio Fognini contro lo spagnolo Roberto Carballes Baeana (n.97 del ranking) lo dimostra ampiamente. Il ligure (n.31 del mondo) è stato sconfitto dall’iberico sullo score di 6-3 1-6 6-4 in 2 ore e 6 minuti di partita. Una prestazione molto lontana dal miglior Fognini quella odierna. Troppi gli errori di Fabio al cospetto di un tennista che ha fatto della costanza la sua forza, meritandosi l’accesso ai quarti di finale.

La cronaca del match

Nel primo set entrambi i giocatori sono tutt’altro che perfetti al servizio, concedendo un break per parte nel quarto e quinto game. Sfortunatamente, l’azzurro guadagna troppo poco con questo fondamentale e soprattutto con la seconda in battuta non ha i riscontri desiderati. Subendo una serie di 12 punti a zero (dal 3-3 al 6-3), il nostro portacolori perde mestamente la prima frazione.

Nel secondo set il ligure cambia lo spartito, aumentando la velocità di palla e comandando maggiormente il gioco. Arrivano due break nel quarto e nel sesto game che portano a un 6-1 netto in cui la differente caratura tecnica tra i due tennisti è evidente.

Nel terzo set, purtroppo, l’azzurro si perde ancora una volta e i gratuiti sono troppi. I mali del primo parziale si ripetono inesorabilmente e, dopo lo “scambio di cortesie” del quarto e quinto gioco, Fabio cade nel decimo cedendo il turno in battuta e perdendo amaramente il confronto sul 6-4.

Il tennista del Bel Paese conclude con 2 ace, 4 doppi falli, il 57% dei punti vinti con la prima di servizio e il 52% con la seconda, raccogliendo solo il 39% in risposta alla prima dell’avversario.

