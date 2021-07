Una cocente battuta d’arresto è arrivata dalla terra rossa di Bastad (Svezia). Marco Cecchinato è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo scandinavo, sconfitto per 4-6 6-4 6-3 dall’argentino Federico Coria (n.77 del ranking). Dopo un buon primo set disputato, il siciliano è calato alla distanza, commettendo tanti errori e favorendo il tennis solido e costante del sudamericano.

La cronaca

Tokyo 2020 Federer rinuncia a Tokyo per problemi al ginocchio UN GIORNO FA

Nel primo set, dopo uno "scambio di cortesie", nel terzo e quarto game, i due tennisti trovano un minimo di equilibrio in battuta, ma la situazione si replica sul finire della frazione. È Cecchinato in questo continuo alternarsi di situazioni a spuntarla 6-4, sfruttando molto bene la consistenza della sua risposta alla seconda troppo morbida di Coria.

Nel secondo set l’argentino registra qualcosa in battuta, pur concedendo una pericolosa palla break nel sesto gioco. E’ un po’ lì che gira la partita, visto che poco dopo il palermitano subisce il break decisivo per le sorti del parziale. Il n.77 del mondo serve al meglio e pareggia i conti sul 6-4. Nel terzo set Coria prende subito il largo, strappando all’italiano l turno in battuta in apertura. Il rendimento al servizio del sudamericano è eccellente e possibilità del contro-break non ce ne sono. La chiosa arriva inevitabile con il secondo break del parziale che fa calare il sipario sul 6-3.

Un match nel quale l’azzurro ha fatto tanta fatica con la seconda di servizio, con cui ha raccolto solo il 46% dei punti, e anche in risposta dal secondo parziale in avanti. Il 28% dei punti ottenuti con quest’ultimo fondamentale, rispetto alla prima dell’argentino, è emblematico.

Musetti-Cecchinato in 3': Lorenzo vince un derby pirotecnico

ATP, Båstad Musetti ko al 1° turno: Laaksonen vince in 3 set 21 ORE FA