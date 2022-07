Per la quinta volta su sei confronti il serbo Laslo Djere batte Lorenzo Musetti. E, in questo caso, lo elimina subito dal torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, dove il toscano finora non è stato propriamente fortunato. 6-3 7-5 il risultato finale, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco; per il vincitore ci sarà uno tra il danese Holger Rune e lo svizzero Marc-Andrea Huesler, che ha eliminato Fabio Fognini nel turno finale di qualificazioni. E, in questo caso, lo elimina subito dal torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, dove il toscano finora non è stato propriamente fortunato.il risultato finale, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco; per il vincitore ci sarà uno tra il danesee lo svizzero

La cronaca del match

Il primo set comincia sotto auspici davvero brutti per il toscano, che perde la battuta a zero nel terzo game e, complessivamente, non riesce a far quadrare di molto il suo gioco rispetto alla solidità del suo avversario. Djere, del resto, è giocatore che sa come tenere in mano la situazione, e nei primi tre turni di servizio concede due punti appena. Musetti finisce ancor più nel baratro quando subisce un altro break sul 2-5, ma sembra reagire recuperandolo subito. Il problema, però, è che il serbo trova un altro game di risposta di livello che lo porta al 6-3.

Il secondo parziale risulta essere più equilibrato, con i due che per lungo tempo si danno pochissimo fastidio. L’unico problema ce l’ha Musetti, che deve risalire da 0-30 nel sesto gioco e lo fa con grande efficacia, anche in virtù di un gioco ritornato un po’ più votato all’ordine. Improvvisamente, però, quando il tie-break pare cosa acclarata, ecco che sul 5-6 Djere forza un po’ di più in risposta, l’italiano ha un leggero calo e tanto basta per veder arrivare un match point, che il serbo comanda e chiude con un comodo appoggio a rete che vale il 7-5.

Musetti, che rivedremo ad Amburgo o a Umago (o a tutti e due i tornei), paga un dato piuttosto precario sulla prima: il 53% di punti vinti, troppo poco per contrastare l’81% di Djere e controbilanciare l’altro dato, quello sulla seconda, il buon 74%.

