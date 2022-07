Lorenzo Sonego esce sconfitto dal primo turno del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Il torinese deve arrendersi a uno dei giocatori che meno sta attraversando momenti felici al momento, il russo Aslan Karatsev. 6-0 3-6 6-4 il punteggio a suo favore, che gli consentirà di affrontare uno tra il francese Hugo Gaston e il francese Nikoloz Basilashvili. Fabio Fognini, ripescato come lucky loser in seguito al forfait del francese Arthur Rinderknech (n. 55 Atp). Il taggiasco, uscito di scena al round decisivo delle qualificazioni, se la vedrà oggi con l'argentino n. 34 del mondo Sebastian Baez. Il torinese deve arrendersi a uno dei giocatori che meno sta attraversando momenti felici al momento, il russo. 6-0 3-6 6-4 il punteggio a suo favore, che gli consentirà di affrontare uno tra il francese Hugo Gaston e il francese Nikoloz Basilashvili. Dopo il ko di Musetti contro Djere , rimane adesso soltanto un italiano in gara. All'ultimo minuto è stato infatti registrato l'ingresso in tabellone di, ripescato come lucky loser in seguito al forfait del francese Arthur Rinderknech (n. 55 Atp). Il taggiasco, uscito di scena al round decisivo delle qualificazioni, se la vedrà oggi con l'argentino n. 34 del mondo Sebastian Baez.

La cronaca del match

Il primo set ha tutti i crismi della particolarità: Sonego cede, pur lottando, il primo turno di servizio e spedisce Karatsev sul 2-0. Il russo, poi, mette a segno un altro break, stavolta a zero, quindi tiene con fatica la battuta e, infine, incamera il 6-0. Il torinese non ne subiva nessuno dal 2019, quando, nelle qualificazioni a Parigi-Bercy, perse il terzo parziale con il padrone di casa Corentin Moutet proprio in questo modo.

L’italiano, però, la maniera di riprendersi la trova eccome, e lo fa vincendo il terzo game del secondo set in risposta e, oltretutto, a zero. L’aria sul cielo svedese pare sostanzialmente cambiata, con Sonego che tiene in maniera nettamente più facile i propri turni di servizio e ne strappa un secondo a Karatsev sul 4-2, ottenendo così in pochi minuti il 6-2 e l’allungamento del match.

Il terzo parziale si fa molto più battagliato: break dell’azzurro in apertura, recuperato dal russo nel quarto game. Dal settimo al nono gioco la lotta si fa veramente intensa, anche se a rischiare di più è Karatsev, che annulla tre chance di allungo per Sonego, il quale sul 3-4 soffre, sì, ma senza mai concedere opportunità concrete. Meno battagliato, ma fatale, è il decimo: il torinese perde il servizio a 30 e con esso anche la partita.

A danneggiare, e non di poco, le speranze di Sonego sono soprattutto i numeri sulla seconda di servizio, in virtù del 47% di punti vinti contro il 65% di Karatsev (numeri abbastanza simili, attorno al 60%, sulla prima per entrambi). L’azzurro andrà ora a Gstaad e Kitzbuhel per completare la parte rossa dell’estate tennistica.

