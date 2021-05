Novak Djokovic si aggiudica per la terza volta in carriera il titolo di uno dei tornei cui è più legato, l'ATP 250 di Belgrado.

Davanti al pubblico di casa, il numero 1 del mondo si impone in finale sullo slovacco Alex Molcan, n. 255 del ranking, con un punteggio neanche così schiacciante: 6-4 6-3.

In una sfida dalla qualità non eccelsa, Djokovic appare molto falloso soprattutto al servizio, dove si ritrova a commettere tre doppi falli, ma soprattutto ad avere più difficoltà del dovuto nei propri turni di battutta con una sola palla break salvata su cinque concesse e un totale del 55% di prime messe in campo. Un rendimento non esaltante, se si considera che da domenica parte il Roland Garros, secondo slam dell'anno e che è il chiaro obiettivo del serbo per arrivare al Grande Slam, dopo aver già vinto gli Australian Open.

Djokovic diventa così il sesto giocatore del 2021 ad aver vinto più di un titolo.

