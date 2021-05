Prosegue la marcia di Novak Djokovic nel torneo di casa Belgrado. Il numero uno del mondo si è qualificato per le semifinali dopo aver dominato il suo quarto di finale, imponendosi con un perentorio 6-1 6-0 sull’argentino Federico Coria in neanche un’ora di gioco. Sfuma in semifinale il derby serbo, visto che Dusan Lajovic è stato sconfitto in tre set dallo slovacco Andrej Martin con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo una battaglia di quasi due ore e mezza di gioco. Giornata molto positiva per la Slovacchia, visto che anche Alex Molcan, numero 255 della classifica mondiale, ha sconfitto nettamente in due set il veterano spagnolo Fernando Verdasco per 6-2 6-0. Adesso Molcan affronterà l’argentino Federico Delbonis, che ha sfruttato il ritiro dello spagnolo Rorberto Carballes Baena.