Matteo Berrettini si proietta verso la battaglia con Karatsev: “Domani sarò in finale, dunque è ovvio che sono contento. Ho visto il match di Karatsev, non è mai facile battere Djokovic a casa sua , domani proverò a batterlo. Sono in buona forma e sono in fiducia, non vedo l’ora di giocare domani“.