Fabio Fognini. Il n.62 del ranking si è imposto abbastanza facilmente contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.164 del ranking) Missione compiuta perIl n.62 del ranking si è imposto abbastanza facilmente contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.164 del ranking) per 6-2 6-3 nel secondo turno dell’ATP di Belgrado (Serbia). Una buona prestazione di Fabio sulla terra rossa balcanica che, soprattutto in risposta, ha messo in mostra alcuni colpi del proprio repertorio. E’ così che si spiega una partita filata lisca e conclusa dopo 1 ora e 26 minuti. Fognini, dunque, stacca il biglietto per i quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra il russo Aslan Karatsev (finalista l’anno scorso in questo torneo e sconfitto da Matteo Berrettini) e il tedesco Oscar Otte (n.70 del mondo).

PRIMO SET – L’avvio non è dei migliori per Fabio che, balbettando al servizio, perde il gioco in apertura e concede il break. Un piccolo incidente di percorso a cui il ligure pone rimedio però nel quarto game quando, al termine di una strenua lotta (sette palle break costruite), ottiene il contro-break. Un gioco decisivo ai fini dell’andamento della frazione, visto che le conseguenze su Bedene sono assai negative. Fognini infila una serie di quattro giochi a zero, trovando maggior continuità nel suo tennis e soprattutto profondità. Si assiste a un soliloquio nel quale l’azzurro concede nei due turni in battuta successivi appena tre punti. L’epilogo sul 6-2 è la logica conseguenza.

SECONDO SET – Nel secondo parziale Fognini va un po’ a corrente alternata, annullando prima due palle break, ma poi ritrovandosi avanti 4-2 grazie a un ottimo game in risposta. Il ligure, però, perde malamente il servizio poco dopo senza fare neanche un quindici, ma in questo valzer di break la spunta. Sì, perché il nostro portacolori trova ancora la forza di strappare la battuta a Bedene nell’ottavo game, facendo calare il sipario sul 6-3 nel proprio turno al servizio.

Valutando le statistiche, l’azzurro chiude con un 1 ace, il 66% dei punti vinti con la prima di servizio e il 57% con la seconda, avendo un eccellente rendimento con la risposta (61%) alla seconda dello sloveno.

