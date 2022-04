Il torneo ATP 250 di Belgrado ha visto oggi disputarsi il 1° turno del tabellone di doppio: la coppia testa di serie numero 2, composta da Simone Bolelli e Fabio Fognini, ha battuto il duo in possesso di wild card formato dal serbo Hamad Medjedovic e dal ceco Jakub Mensik per 6-4 7-5 in un’ora e venti minuti di gioco e si è qualificata ai quarti, dove domani affronterà l’uruguagio Ariel Behar e l’ecuadoregno Gonzalo Escobar.

Primo set dominato dai servizi fino al 2-2, con 16 punti consecutivi vinti alla battuta. Quinto e sesto game si risolvono al punto decisivo, sempre in favore della coppia al servizio. Il settimo gioco è quello della svolta, con la coppia azzurra che in risposta dal 40-0 inanella quattro punti e trova il break. Gli ultimi 12 punti del set vengono vinti dal servizio, così la coppia italiana chiude sul 6-4 in 35 minuti.

La seconda partita si apre col break a zero centrato da Simone Bolelli e Fabio Fognini, i quali poi si salvano al punto decisivo nel secondo, nel sesto e nell’ottavo gioco. Il controbreak arriva però a quindici nel decimo gioco, ma gli azzurri reagiscono, trovano un nuovo break a zero, e poi chiudono agevolmente sul 7-5 dopo 45 minuti che vale il passaggio ai quarti di finale.

Le statistiche indicano come la coppia azzurra abbia vinto 60 punti contro i 52 degli avversari, ma soprattutto come Simone Bolelli e Fabio Fognini abbiano annullato 6 delle 7 palle break concesse, sfruttandone invece 3 delle 4 avute a disposizione.

