Novak Djokovic centra la prima finale della sua stagione all’ATP 250 di Belgrado. Non è certo ciò che ci si aspettava a inizio anno, vista la posizione e le aspettative del n°1 del mondo, ma le note vicissitudini del tennista serbo hanno portato a questo risultato. Non è stato tra l’altro per nulla semplice il cammino dell’idolo di casa. Esattamente con Djere all’esordio e nel turno successivo con Kecmanovic, anche contro Karen Khachanov, testa di serie n°3 del tabellone, Djokovic ha dovuto inseguire. Un break preso a freddo proprio nel primo game del match ha consentito al russo di fare gara di testa, con uno schema servizio-dritto che ha a lungo funzionato in questa partita. Come per tutta la settimana infatti Djokovic è stato molto timido in risposta, non trovando quell’anticipo che ne aveva sempre caratterizzato la carriera.

Poi, però, è scattato il clic. Ed è successo, per il n°1 del mondo, nel momento più delicato: 1-1 del secondo set, 0-30 e servizio. Da lì, iniziato tutto con un ace, Djokovic ha improvvisamente cambiato la sua dimensione, ritrovando come per magia le sensazioni di un tempo. Più coraggioso nelle scelte ma soprattutto improvvisamente incisivo in risposta. Quest’ultima, la vera chiave di volta della partita: Khachanov infatti, senza poter più comandare lo scambio fin dall’inizio come fin lì aveva fatto, ha perso ovviamente la strada. Djokovic ha infilato da quel momento un parziale di 7 game a 0 che non solo gli hanno consentito di girare il secondo set, ma di prendersi il vantaggio anche nel terzo. Parziale poi diventato di 11 game a 2 fino al 4-6 6-1 6-2 con cui Djokovic ha chiuso ogni discorso. Traduzione? Il serbo ha ritrovato il suo tennis, lanciando così un piccolo ma evidente segnale di crescita partita dopo partita.

Arriva così la prima finale dell’anno davanti al pubblico di casa, per quel “percorso” di cui Djokovic ha parlato a Monte Carlo che dovrà portarlo ad arrivare nella migliore condizione possibile al primo vero obiettivo di questa stagione: il Roland Garros. Un bel test, di nuovo, da questo punto di vista, arriverà con la finale. Djokovic sfiderà infatti il vincente di Rublev-Fognini. In ogni caso, domenica, ci sarà una partita molto interessante.

