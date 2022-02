Vittoria con sofferenza per Lorenzo Sonego sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro (n.22 del mondo) ha sconfitto nei quarti di finale del torneo argentino lo spagnolo Fernando Verdasco (n.201 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-6 (4). Un match in cui il piemontese ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per piegare un Verdasco tornato redivivo dal punto di vista fisico. Il nostro portacolori, dunque, raggiunge il traguardo delle semifinali in attesa di sapere chi tra i due argentini Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman sarà il prossimo avversario.

Nel primo set Sonego è costretto in apertura ad annullare una pericolosa palla break, messo sotto pressione dai colpi mancini dell’iberico. L’azzurro sale di livello scambio dopo scambio, costruendosi nel sesto game le sue opportunità per il break, ma le quattro chance costruite non vengono concretizzate. Lorenzo però deve fare i conti con turni al servizio assai laboriosi e anche per Verdasco ci sono delle palle break nel settimo e nel nono game che però l’azzurro, aggrappandosi a tutto il suo ardore, salva. In questo braccio di ferro estenuante è l’italiano a essere pragmatico nel decimo gioco e a far calare il sipario sulla frazione sullo score di 6-4.

Nel secondo set l’azzurro approccia in maniera autorevole, mentre Verdasco sembra subire il colpo. Sonego va avanti di due break, concedendo nei primi quattro giochi appena quattro punti all’avversario. Sembra tutto fatto e invece il nostro portacolori perde il filo del discorso. Nel quinto gioco ai vantaggi perde un break e andando a servire per il match sul 5-4 si fa irretire dai colpi mancini del suo rivale. Tutto da rifare e si va al tie-break. Il piemontese ha il merito di fare reset nella sua testa, mettendo in mostra solidità. E così, sul 7-4, per il tennista del Bel Paese arriva la chiusura tanto attesa.

Dal punto di vista statistico, il n.22 del mondo ha ottenuto il 64% dei punti con la prima di servizio e il 52% con la seconda, avendo un buon rendimento in risposta alla seconda di Verdasco (52%).

