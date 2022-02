Lorenzo Sonego (n.22 del ranking) Diego Schwartzman (n.15 ATP), ma è stato costretto a cedere al termine di un match durato quasi tre ore di gioco sul punteggio di 7-5 3-6 6-2 valido per le semifinali dell’ATP di Buenos Aires (Argentina). Un incontro fatto di diversi capovolgimenti di fronte, con il vento a condizionare l’agire dei giocatori. (n.22 del ranking) ha lottato come un leone contro l’argentino(n.15 ATP), ma è stato costretto a cedere al termine di un match durato quasi tre ore di gioco sul punteggio di 7-5 3-6 6-2 valido per le. Un incontro fatto di diversi capovolgimenti di fronte, con il vento a condizionare l’agire dei giocatori.

Un Sonego che può recriminare per la gestione di alcuni punti nel primo set, ma determinato e coraggioso nel recuperare da una condizione di grande svantaggio nel secondo. Alla fine, anche grazie al sostegno del pubblico, l’ha spuntata Schwartzman, nonostante l’argentino sia stato costretto ad affrontare due partite nella stessa giornata per la pioggia di ieri (vittoria contro il connazionale Francisco Cerundolo per 3-6 6-2 7-5). Sarà quindi il padrone di casa ad affrontare il norvegese Casper Ruud nella Finale del torneo. Lo scandinavo, rispettando i pronostici, si è imposto contro l’altro argentino Federico Delbonis per 6-3 6-3.

Nel primo set, dopo un iniziale fase di studio, è Sonego a crearsi i presupposti per conquistare il break nel quarto gioco, ma manca la dovuta concretezza. Pragmatismo che invece c’è nel tennis del sudamericano, abile a capitalizzare la chance “break” del gioco successivo. Il piemontese, con le spalle al muro, riesce a ottenere il contro-break nel decimo game, ma si smarrisce ancora una volta nel momento di servire anche per merito di uno Schwartzman ispirato. Sullo score di 7-5 la frazione si conclude.

Nel secondo set l’azzurro subisce il contraccolpo psicologico del parziale precedente. In un amen, Lorenzo si trova sotto di due break (3-0). La partita sembra finita, ma incredibile il piemontese mette in mostra qualcosa di insospettabile, approfittando anche del calo del suo avversario. Sonego, con ardore e determinazione, riemerge dalle sabbie mobili e infila una serie sei giochi a zero semplicemente incredibile. Sullo score di 6-3, infatti, il torinese si aggiudica la frazione.

Nel terzo set il secondo gioco è decisivo per le sorti dell’incontro. Un game infinito nel quale l’azzurro cede alla sesta palla break. Strappo letale visto che la luce si spegne nell’italiano che va sotto 4-0. Uno scatto d’orgoglio c’è nel settimo gioco, quando Sonego recupera in parte i break di ritardo, ma la battuta ancora una volta lo tradisce nell’ottavo game. Sul 6-2 Schwartzman può festeggiare l’accesso all’atto conclusivo.

Dando uno sguardo alle statistiche, si comprende come il servizio di Sonego non sia stato sufficientemente efficace: 59% dei punti vinti con la prima e il 34% con la seconda. Il 45% in risposta alla prima dell’argentino non è stato sufficiente per evitare la capitolazione.

