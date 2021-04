Si ferma a un passo dall’ultimo atto la marcia dei fratelli Jacopo e Matteo Berrettini all’. Dopo aver battuto la coppia sudamericanaal primo turno, la coppia romana si era imposta sudoppisti esperti, con il punteggio di 7-6(5) 6-3, nei quarti. Oggi però, in semifinale, il disco rosso, in tre set, controe l’argentino, che giovedì avevano battuto gli statunitensi Taylor Fritz e Tommy Paul con un quanto mai netto 6-0 6-2. Testa di serie numero due, la coppia italo-argentina, volata così in finale, si può fregiare del ranking più alto tra quelle ancora in tabellone. Match decisamente combattuto, con i Berrettini che hanno vinto il secondo parziale 6-4 dopo aver perso il primo 6-3, per poi arrendersi 10-3 nell’ultimo set.