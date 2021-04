Con le unghie e con i denti. Lorenzo Sonego festeggia la sua prima semifinale del 2021 con una splendida rimonta sul centrale di Cagliari: nei quarti il torinese porta Yannick Hanfmann al terzo e decisivo set e lo supera 3-6 7-6(6) 6-3 in quasi tre ore di battaglia. Sabato sfiderà il n° 30 del mondo, l'americano Taylor Fritz, per un posto in finale e per entrare nella top30 del ranking per la prima volta in carriera.

La cronaca del match

L'avvio di Sonego è shock: subito due break e 5-0 Hanfmann. Il n° 4 italiano accenna una rimonta, la prima della partita, ma il bavarese porta a casa il primo set 6-3. Nel secondo parziale l'inerzia continua a pendere dalla parte del tedesco che riesce a strappare la battuta all'allievo di Gipo Arbino e guadagnarsi la chance di servire per il match sul 5-3: Sonego, però, inverte il trend negativo in extremis, allunga al tie-break, va sotto 3-0, recupera ancora e, al terzo set point, porta la contesa al terzo e decisivo set, dove piazza subito il break decisivo e chiude con un urlo liberatorio sul 6-3. Con Fritz i precedenti dicono 3-1: l'unica vittoria di Lorenzo è arrivata nell'ultima edizione del Roland Garros con il tie-break più lungo mai disputato sulla terra rossa: 19-17. Eccolo qui:

ATP, Cagliari Musetti per la semifinale: a che ora gioca? 5 ORE FA

"Sì, sì, sì!": Sonego in paradiso con la palla corta del 19-17

ATP, Cagliari Musetti salva 4 match point e centra i quarti: il meglio in 4' UN GIORNO FA