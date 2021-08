Il terzo turno del torneo ATP Toronto 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il National Bank Open, scattato sul cemento outdoor canadese, si è completato nella notte italiana, con gli otto match che hanno delineato la griglia dei quarti di finale. Non ci sono più italiani in gara.

Nella parte bassa del tabellone l’ellenico Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 6-3 6-2, liquida il russo Karen Khachanov ed ai quarti di finale è atteso dallo scoglio rappresentato dal norvegese Casper Ruud, il quale supera il serbo Dusan Lajovic per 6-4 6-3.

Nell’ultimo spicchio del tabellone, orfano dello spagnolo Rafael Nadal, si registrano i successi in tre set dello spagnolo Roberto Bautista Agut sull’argentino Diego Sebastian Schwartzman per 6-3 3-6 7-5 e dello statunitense Reilly Opelka sul sudafricano Lloyd Harris per 4-6 7-6 7-6. I due si sfideranno ai quarti.

ATP, Toronto Fognini ko al secondo turno con Rublev IERI A 20:20

Nella parte alta del tabellone il russo Daniil Medvedev regola l’australiano James Duckworth per 6-2 6-4 ed ai quarti di finale affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che batte in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-7 6-4 6-4.

Prosegue la corsa dello statunitense John Isner, che elimina in due combattuti set il russo Andrey Rublev con lo score di 7-5 7-6 e sfiderà a quarti il francese Gaël Monfils, bravo a liberarsi dell’altro statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 6-1 7-6.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 TORONTO

Daniil Medvedev batte James Duckworth 6-2 6-4

Hubert Hurkacz batte Nikoloz Basilashvili 6-7 6-4 6-4

John Isner batte Andrey Rublev 7-5 7-6

Gaël Monfils batte Frances Tiafoe 6-1 7-6

Casper Ruud batte Dusan Lajovic 6-4 6-3

Stefanos Tsitsipas batte Karen Khachanov 6-3 6-2

Roberto Bautista Agut batte Diego Sebastian Schwartzman 6-3 3-6 7-5

Reilly Opelka batte Lloyd Harris 4-6 7-6 7-6

FOGNINI IN UN CALDO INFERNALE, IL MATCH CON MEDVEDEV IN 90''

ATP, Toronto Sinner cede nettamente a Duckworth dopo il trionfo di Washington IERI A 16:49