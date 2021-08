Il quarto turno del torneo ATP Toronto 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il National Bank Open, scattato sul cemento outdoor canadese, si è completato nella notte italiana, con i quattro match che hanno delineato la griglia delle semifinali. Non ci sono più italiani in gara.

Nella parte bassa del tabellone l’ellenico Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 6-1 6-4, liquida il norvegese Casper Ruud, e nel penultimo atto se la vedrà con lo statunitense Reilly Opelka, che vince in due set sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, sconfitto per 6-3 7-6.

Nella parte alta del tabellone il russo Daniil Medvedev riesce a piegare in rimonta in tre set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 2-6 7-6 7-6, ed in semifinale affronterà lo statunitense John Isner, che elimina in due combattuti set il francese Gaël Monfils con il punteggio di 7-6 6-4.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 TORONTO

Daniil Medvedev batte Hubert Hurkacz 2-6 7-6 7-6

John Isner batte Gaël Monfils 7-6 6-4

Stefanos Tsitsipas batte Casper Ruud 6-1 6-4

Reilly Opelka batte Roberto Bautista Agut 6-3 7-6

