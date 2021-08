Si ferma a quota 5 la striscia di vittorie consecutive sul cemento americano da parte di Jannik Sinner, che deve incassare una brutta sconfitta contro l’australiano James Duckworth all’esordio nel tabellone principale del Masters 1000 di Toronto 2021. L’azzurro, reduce dal trionfo nell’ATP 500 di Washington, aveva usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status di sedicesima testa di serie del seeding.

Dopo un avvio di partita dominato dai servizi, Sinner incappa in un primo grave passaggio a vuoto in occasione del quarto game del match, facendosi rimontare da 40-0 e cedendo un sanguinoso turno di battuta che consente a Duckworth di prendere il largo nel punteggio. Sotto 2-4, Sinner si procura un paio di palle break (non consecutive) ma il tennista aussie riesce ad annullarle e a tenere il servizio, prima di chiudere i conti sul 6-3 senza grandi patemi.

Il nostro portacolori, in grande difficoltà dal punto di vista fisico dopo la cavalcata di Washington (anche a causa del grande caldo), tiene duro e cancella subito una palla break portandosi in vantaggio 1-0 nel secondo parziale al termine di un game fiume. Duckworth però è in pieno controllo al servizio e può permettersi di rischiare molto in risposta, centrando il break decisivo nel settimo gioco ai vantaggi. Sinner resta disperatamente aggrappato alla partita lottando punto su punto, ma l’australiano è lucido in battuta e porta a casa anche il secondo set per 6-4.

Una delle chiavi dell’incontro, oltre ad un grande gap in termini di energie da spendere sul campo, è legata al rendimento del servizio. Duckworth, che affronterà agli ottavi di finale il russo Daniil Medvedev, ha potuto contare su una buonissima percentuale di prime (76% contro il 63% dell’italiano) ed una buona resa con la seconda rispetto al suo avversario (64% contro 41%).

