Daniil Medvedev ha vinto il Masters 1000 di Toronto, sconfiggendo in finale lo statunitense Reilly Opelka col punteggio di 6-4, 6-3 in 1 ora e 27 minuti di gioco. Il russo è stato impeccabile sul cemento canadese, dove aveva concesso un set a Bublik e a Hurkacz, rispettivamente al secondo turno e nei quarti di finale. Il numero 2 al mondo ha confermato il favore del pronostico contro il bombardiere americano, il quale ha concesso i break decisivi nel quinto gioco del primo set e nel terzo game della seconda frazione, entrambi concretizzati prontamente dal 25enne nativo di Mosca.

Medvedev ha così portato a casa il terzo titolo della stagione (dopo Maiorca e Marsiglia), l’undicesimo della carriera (spiccano le ATP Finals 2020 e altri tre Masters 1000, tra cui quello di Cincinnati 2019). Il russo ha così sfondato il muro dei 10000 punti nel ranking ATP: ora è balzato a quota 10.620, rafforzando il secondo posto (il greco Stefanos Tsitipas è terzo a 8.350) e avvicinandosi al serbo Novak Djokovic, sempre al comando con 12.113 punti.

Reilly Opelka non riesce a mettere le mani sul terzo trofeo della carriera, ma ottiene il suo best ranking (da domani sarà numero 23 con 2341 punti, nove posizioni recuperate in una settimana).

