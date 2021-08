La finale del Masters 1000 di Cincinnati sarà tra Andrey Rublev ed Alexander Zverev.

Tabù sfatato. Andrey Rublev (n.7 del mondo) ce l’ha fatta e finalmente al quinto tentativo è riuscito a battere il connazionale Daniil Medvedev (n.2 del ranking) per 2-6 6-3 6-3.

Una vittoria in rimonta per Rublev che ha avuto il merito di non mollare dopo un primo parziale dominato da Medvedev. Il finalista del 1000 a Montecarlo quest’anno, dunque, ha arricchito il suo 2021 estremamente positivo con un altro atto conclusivo in un torneo della stessa tipologia sul celebre cemento di Cincinnati (Stati Uniti). Il nome del prossimo sfidante arriverà dal confronto tra il campione olimpico Alexander Zverev e il n.3 ATP Stefanos Tsitsipas.

ATP, Toronto Medvedev vince a Toronto: Opelka sconfitto in due set 16/08/2021 A 07:31

Nel primo set si assiste a un’egemonia di Daniil. Con il suo tennis difensivo “l’orso russo” devasta letteralmente il connazionale, costretto a subire due break nel terzo e quinto game. Rublev ha uno scatto d’orgoglio nel sesto gioco, ma lo spartito non cambia visto che Medvedev ottiene il terzo break del parziale nel game successivo, con il n.7 del mondo frustrato e condizionato da ben 18 errori non forzati nella prima frazione conclusa sul 6-2.

Nel secondo set Rublev ha il merito di non arrendersi al cospetto di un avversario così in palla. Nello stesso tempo Medvedev si innervosisce per uno scontro fortuito con un cameraman sull’1-1. Un episodio che evidenzia quanto il livello di tensione si stia alzando nel n.2 del mondo e le risorse fisiche inizino a scarseggiare. E’ meno paziente Daniil ed è bravo ad approfittarne il russo n.2 con il break nell’ottavo gioco al termine di un game infinito. Rublev annulla poi due palle del contro-break immediato prima di chiudere la frazione sul 6-3.

Nel terzo set le luci si spengono letteralmente in Medvedev che entra in fase di rottura prolungata dal settimo game, concedendo due break e lasciando il campo visibilmente provato. Per il n.7 del mondo una vittoria significativa per 6-3, totalizzando 2 ace e raccogliendo con la prima di servizio il 73% dei punti con la prima di servizio e il 32% con la seconda.

***

Dopo la vittoria del russo nel derby contro Daniil Medvedev, è arrivata anche quella del tedesco in una semifinale spettacolare contro Stefanos Tsitsipas. Il campione olimpico si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco e di emozioni infinite. Per Zverev si tratta della nona finale della carriera in un Masters 1000, la seconda della stagione dopo quella vinta sulla terra rossa di Madrid su Matteo Berrettini.

Un match molto bello e che giustamente si è chiuso solamente al tie-break del terzo set. Zverev ha tenuto un ottimo rendimento con la prima, conquistando 15 ace e chiudendo con un 75% di prime di servizio, mentre ha faticato terribilmente con la seconda, vincendo appena il 33% dei punti. Tsitsipas può assolutamente recriminare per aver sprecato un doppio break di vantaggio nel terzo set, avendo anche la possibilità di servire per il match.

Zverev è subito aggressivo in risposta nel primo game dell’incontro e porta ai vantaggi il greco. Il tedesco continua nella sua pressione e strappa il servizio al greco nel quinto gioco. E’ un break decisivo, perchè Zverev non concede occasioni a Tsitsipas nei suoi turni di battuta e chiude la prima frazione in suo favore per 6-4.

Sulla scia del set vinto, Zverev ottiene il break in apertura nel secondo parziale e poi difende anche tre palle del controbreak, portandosi sul 2-0. Tsitsipas, però, reagisce e cambia completamente l’inerzia del match, vincendo i successivi cinque game e strappando per due volte la battuta al tedesco. Il set è ormai in mano del greco, che chiude sul 6-3 e prolunga la semifinale.

Il greco è scatenato e domina in avvio di terzo set, portandosi sul 4-1 con doppio break di vantaggio. Sembra finita ed invece Zverev recupera subito uno dei due break e poi nel decimo gioco, con il greco ad un game dalla finale, riesce ad agguantare la parità sul 5-5. Si va al tie-break, che viene vinto da Zverev per 7-4, con il tedesco che può festeggiare la conquista della finale.

ZVEREV CORONA IL SOGNO, ORO CONTRO KHACHANOV: GLI HIGHLIGHTS IN 5'

ATP, Toronto Cade Tsitsipas, Opelka in finale con Medvedev 15/08/2021 A 09:04