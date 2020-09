Lorenzo Musetti accede alle semifinali dell’ATP Challenger di Forlì. Il toscano ha superato nettamente nel derby azzurro Andreas Seppi in due set con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Un’altra grande prestazione per il giovane tennista toscano, che ha dominato contro l’esperto connazionale, confermandosi in un periodo davvero eccezionale dopo gli ottavi di finale raggiunti agli Internazionali d’Italia.