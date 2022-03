Altro ko al secondo turno per Lorenzo Musetti negli Stati Uniti. con Reilly Opelka a Indian Wells , viene piegato anche dallo statunitense J.J. Wolf, detentore di una wild card e che nello stesso Master aveva messo in mostra una buonissima forma, facendo sudare le proverbiali sette camicie a Roberto Bautista Agut, perdendo soltanto al tie-break della terza frazione. Dopo il ko patito con , il tennista di Carrara, numero 2 del seeding , viene piegato anche dallo statunitensedetentore di una wild card e che nello stesso Master aveva messo in mostra una buonissima forma, facendo sudare le proverbiali sette camicie a Roberto Bautista Agut, perdendo soltanto al tie-break della terza frazione.

Un 6-3 6-2 abbastanza pesante subito dall’azzurro, che non ha saputo mettere un freno alla potenza del nativo di Cincinnati. Lorenzo infatti va subito in sofferenza, perdendo immediatamente il servizio e ritrovandosi sotto 3-0; alla lunga recupera un po’ di confidenza in battuta, però Wolf non lascia un minimo spazio quando inizia il servizio, concedendo a Musetti soltanto cinque punti in risposta.

Lo spartito non cambia nella seconda frazione. Lo statunitense è praticamente inattaccabile al servizio, mentre Musetti soffre la potenza del suo avversario. Già nel primo gioco deve salvare due palle break, ma il sorpasso arriva nel terzo, con la forbice che si allunga nel quinto; Wolf non trema e chiude la pratica in poco più di un’ora.

I soli otto punti ottenuti in risposta, senza alcuna palla break, sono lo specchio della partita in cui Wolf, che ha conquistato l’89% di punti con la prima, era senza mezzi termini ingiocabile.

Musetti: "A Melbourne è iniziato tutto, devo migliorare sul veloce"

