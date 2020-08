Il tour si ferma per mesi, poi riprende ma la regola n1 non cambia: in questo 2020 Novak Djokovic si conferma per ora imbattibile. E’ un percorso netto quello di Djokovic, che per ora ha solo vinto - (23-0) - e così ha fatto anche sul cemento di Flushing Meadows per questa inedita versione del Masters 1000 di Cincinnati.

In finale contro Milos Raonic, che nei 10 precedenti in carriera aveva sempre perso, la partenza a razzo del canadese e quella un po’ sorniona di Djokovic non cambiano comunque il finale. Djokovic infatti si impone in rimonta per 1-6, 6-3, 6-4 piazzando il cambio di marcia vero, come sempre, quando è servito.

Novak Djokovic Credit Foto Getty Images

Il riferimento è a metà del secondo set, quando alla prima palla break concessa da Raonic Djokovic è stato subito chirurgico; ma soprattutto a inizio terzo. Dopo aver perso il servizio, infatti, Djokovic si è trovato sotto 2-0. Una situazione pericolosissima contro un gran servitore come Raonic. Nole però non solo è rientrato immediatamente, ma ha apportato le solite accortezze in risposta che in un amen gli hanno consegnato 4 game consecutivi. E così, dallo 0-2 al 4-2 Djokovic l’ha fatta sembrare quasi semplice, infliggendo a Raonic la solita amara medicina di sempre: l’undicesima pillola amara per il canadese.

Djokovic piazza così la 35a vittoria a livello Masters 1000 della sua carriera (e l’80esimo titolo in totale) eguagliando così il record di Nadal. Un trionfo che conferma ciò che alla vigilia degli US Open sapevano già tutti: su questi campi sarà ancora Nole l’uomo da battere.

