Il derby azzurro proposto nel primo dei due turni delle qualificazioni del torneoATP Masters 1000 di Cincinnati, ovvero il Western & Southern Open, che si disputa a New York, va a Salvatore Caruso, che batte in rimonta Jannik Sinner, sconfitto per 5-7 6-4 6-2 in due ore e quattro minuti, e se la vedrà ora con l’australiano Jordan Thompson.

Nel primo set parte meglio Caruso, che nel terzo game, alla seconda occasione, piazza il break. Sinner però reagisce e, se nel sesto game manca due palle per il 3-3, l’aggancio arriva nell’ottavo gioco, con il controbreak a quindici. Caruso allunga nuovamente e poi va a servire per il set, ma c’è un altro controbreak di Sinner, che sale poi sul 6-5 ed ai vantaggi del dodicesimo gioco chiude sul 7-5.

La seconda partita si apre con Caruso che vince i primi sette punti consecutivi per il 2-0 quasi immediato, ma Sinner reagisce e centra subito il controbreak del 2-2. Nuovo strappo di Caruso, che nel settimo gioco torna avanti 4-3, e questa volta conferma l’allungo, servendo per il set nel decimo gioco, chiudendo sul 6-4 alla seconda circostanza.

La frazione decisiva resta in equilibrio per quattro giochi, poi Caruso infila un parziale di dodici punti consecutivi ottenendo due break, nel quinto e nel settimo game, senza concedere occasioni di rientro. L’ottavo gioco è il più lungo, ma Caruso al terzo match point, e senza concedere palle break, chiude 6-2 e va al secondo turno del tabellone cadetto.

La vittoria di Salatore Caruso si basa anche sul buon 67% di prime in campo, con cui ottiene il 75% di punti con la prima ed il 50% con la seconda. Jannik Sinner invece paga anche un rendimento inferiore con la prima di servizio, pur ottenendo una percentuale di punti maggiore sulla seconda.

Risultati qualificazioni Masters 1000 Cincinnati – Primo turno

Salvatore Caruso b. Jannik Sinner 5-7 6-4 6-2

