Il serbo testa di serie n1 supera agilmente il tedesco Struff a cui lascia solo 4 game. Viene sconfitto da Bautista-Agut invece il detentore del titolo Medvedev

Nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha lasciato solo le briciole a Jan-Lennart Struff (ATP 34), spazzato via con un perentorio 6-3 6-1. Nella bolla di Flushing Meadows antipasto dello US Open, il serbo ha evidentemente superato tutti i problemi al collo avuti nel turno precedente. Struff infatti, per la prima volta a questo stadio della competizione in un torneo di questo livello, ha subito una vera e propria lezione da Djokovic. Il serbo in semifinale se la vedrà così con Roberto Bautista-Agut (12). Lo spagnolo si conferma giocatore di assoluto valore su questa superficie: Bautista-Agut ha estromesso dal torneo nientemeno che il detentore del titolo, Daniil Medvedev (5) con il punteggio di 1-6 6-4 6-3.

Dall’altro lato di tabellone avanza anche Stefanos Tsitsipas (6) che approfitta del ritiro dell’americano Opelka (giustiziere del nostro Matteo Berrettini) arrivato nel primo set quando Opelka conduceva per 6-5. Per Tsitsipas dunque ci sarà l’incrocio contro Raonic o Krajinovic, ultimo quarto di finale in programma per completare il tabellone.

ATP, Cincinnati Masters Djokovic supererà Sampras per settimane da n.1: davanti solo Federer DA 15 ORE

ATP, Cincinnati Masters Djokovic ai quarti senza problemi: Sandgren piegato in due set IERI A 22:03