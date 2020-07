Dopo settimane di chiacchiere, il primo segnale concreto: Djokovic e Nadal in entry list al torneo di Cinccinati che anticipa lo US Open. Dentro anche Berrettini.

Nella notte italiana tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio è stata pubblicata l’entry list del Masters 1000 di Cincinnati, primo torneo del circuito mondiale ATP post-Covid. L’evento è in programma dal 21 al 28 agosto e si disputerà a New York, sugli stessi campi (tranne l’Artur Ashe ed il Louis Armstrong) che ospiteranno pochi giorni più tardi anche gli US Open.

La notizia più importante per gli appassionati è la presenza sia di Novak Djokovic che di Rafael Nadal. Il n°1 e n°2 del mondo risultano iscritti e dunque, sulla carta, dovrebbero partecipare anche al successivo US Open. E' il primo segnale concreto dopo tante settimane di chiacchiere e speculazioni: dovessero partecipare, chiaramente, sarebbero dentro anche per i successivi US Open.

Le due assenze pesanti dall’elenco degli iscritti sono quelle dello svizzero Stanislas Wawrinka (17° nel ranking) e del francese Gael Monfils (9° ATP), che a questo punto quasi certamente non saranno ai nastri di partenza del Grande Slam di Flushing Meadows.

Fuori dai giochi anche gli infortunati Roger Federer e Fabio Fognini, entrambi in fase di recupero dopo le rispettive operazioni. Presenti al momento nella entry list tutti gli altri top-40 al Mondo, tra cui l’azzurro Matteo Berrettini (n.8 ATP).

L’ultimo qualificato direttamente per il tabellone principale è l’australiano John Millman, n.43 del ranking mondiale, ma sono attese diverse rinunce nelle prossime settimane.

