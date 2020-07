Masters 1000 Cincinnati, pubblicata l’entry list. Presenti Djokovic, Nadal, Thiem e Berrettini

Dal nostro partner OAsport.it

Nella notte italiana tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio è stata pubblicata l’entry list del Masters 1000 di Cincinnati, primo torneo del circuito mondiale ATP post-Covid. L’evento è in programma dal 21 al 28 agosto e si disputerà a New York, sugli stessi campi (tranne l’Artur Ashe ed il Louis Armstrong) che ospiteranno pochi giorni più tardi anche gli Us Open. Arrivano già due assenze a sorpresa molto pesanti dall’elenco degli iscritti come quelle dello svizzero Stanislas Wawrinka (17° nel ranking) e del francese Gael Monfils (9° ATP), che a questo punto quasi certamente non saranno ai nastri di partenza del Grande Slam di Flushing Meadows.

Fuori dai giochi anche gli infortunati Roger Federer e Fabio Fognini, entrambi in fase di recupero dopo le rispettive operazioni. Presenti al momento nella entry list tutti gli altri top-40 al Mondo, tra cui l’azzurro Matteo Berrettini (n.8 ATP). Le prime quattro teste di serie sarebbero attualmente nell’ordine il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Rafael Nadal, l’austriaco Dominic Thiem ed il russo Daniil Medvedev. L’ultimo qualificato direttamente per il tabellone principale è l’australiano John Millman, n.43 del ranking mondiale, ma sono attese diverse rinunce nelle prossime settimane.

