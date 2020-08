Dal nostro partner OAsport.it

In attesa di sapere se Salvatore Caruso conquisterà uno dei posti in palio nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, è stato sorteggiato il main draw del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, ovvero il Western & Southern Open che si disputa a New York: Matteo Berrettini entrerà in scena nel secondo turno contro un qualificato ed al quarto turno potrebbe incrociare il greco Stefanos Tsitsipas, mentre Lorenzo Sonego all’esordio troverà lo statunitense Tennys Sandgren ed al terzo turno potrebbe sfidare il serbo Novak Djokovic.

TABELLONE MASTERS 1000 CINCINNATI

Novak Djokovic Bye

Qual.-Tommy Paul

Tennys Sandgren-Lorenzo Sonego

Nikoloz Basilashvili-Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov-Marin Cilic

Jan-Lennard Struff-Alex de Minaur

Benoit Paire-Borna Coric

Bye David Goffin

Daniil Medvedev Bye

Qual.-Qual.

Qual.-Taylor Fritz

Q-Cristian Garin

Karen Khachanov-Alexander Bublik

Pablo Carreno Busta-Dusan Lajovic

Qual.-Richard Gasquet

Bye Roberto Bautista Agut

Matteo Berrettini Bye

Qual.-Qual.

Qual.-Reilly Opelka

Casper Ruud-Diego Schwartzman

John Isner-Hubert Hurkacz

Adrian Mannarino-John Millman

Kyle Edmund-Kevin Anderson

Bye Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev Bye

Frances Tiafoe-Andy Murray

Sam Querrey-Milos Raonic

Daniel Evans-Andrey Rublev

Grigor Dimitrov-Ugo Humbert

Qual.-Qual.

Filip Krajinovic-Qual.

Bye Dominic Thiem

