Oltre al torneo femminile, si è completata nella notte italiana la prima giornata di match per il tabellone del torneo di singolare maschile del Western & Southern Open, ovvero l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, che quest’anno si disputa a New York: in attesa della discesa in campo delle prime otto teste di serie del main draw, si sono giocati dodici incontri.

In casa Italia fuori il qualificato Salvatore Caruso, battuto dal serbo Filip Krajinovic, che si impone per 7-5 6-4 e sfiderà al secondo turno l’austriaco Dominic Thiem, numero 2 del seeding. Bene i canadesi: Félix Auger-Aliassime batte il georgiano Nikoloz Basilashvili 6-4 6-1, Denis Shapovalov supera il croato Marin Cilic 6-3 6-3, e Milos Raonic batte Sam Querrey 6-4 6-4.

WTA, Cincinnati Avanti Sakkari e Yastremska, fuori Gauff e Venus Williams

Bella vittoria del britannico Andy Murray, che batte lo statunitense Frances Tiafoe 7-6 3-6 6-1, mentre il croato Borna Coric approfitta del ritiro del transalpino Benoît Paire sul punteggio di 6-0 1-0. Ottimo successo per lo statunitense Reilly Opelka, il quale supera il britannico Cameron Norrie 6-3 6-4.

Risultati primo turno

Novak Djokovic Bye

22 Ago – 21h20 Ricardas Berankis batte Tommy Paul 6-7 6-4 7-5

23 Ago – 17h00 Tennys Sandgren contro Lorenzo Sonego

22 Ago – 17h10 Félix Auger-Aliassime batte Nikoloz Basilashvili 6-4 6-1

23 Ago – 02h25 Denis Shapovalov batte Marin Cilic 6-3 6-3

22 Ago – 17h10 Jan-Lennard Struff batte Alex De Minaur 6-2 6-4

22 Ago – 18h55 Borna Coric batte Benoît Paire 6-0 1-0 rit.

David Goffin Bye

Daniil Medvedev Bye

23 Ago – 18h30 Mackenzie McDonald contro Marcos Giron

22 Ago – 20h10 Taylor Fritz batte Lloyd Harris 6-1 6-3

23 Ago – 18h30 Aljaz Bedene contro Cristian Garín

23 Ago – 17h00 Karen Khachanov contro Alexander Bublik

22 Ago – 17h10 Pablo Carreño Busta batte Dusan Lajovic 7-5 6-1

23 Ago – 21h30 Jeffrey John Wolf contro Richard Gasquet

Roberto Bautista Agut Bye

Matteo Berrettini Bye

23 Ago – 21h30 Sebastian Korda contro Emil Ruusuvuori

22 Ago – 18h50 Reilly Opelka batte Cameron Norrie 6-3 6-4

23 Ago – 17h00 Casper Ruud contro Diego Sebastian Schwartzman

23 Ago – 21h00 John Isner contro Hubert Hurkacz

23 Ago – 20h00 Adrian Mannarino contro John Millman

22 Ago – 18h50 Kevin Anderson batte Kyle Edmund 7-6 4-6 6-3

Stefanos Tsitsipas Bye

Alexander Zverev Bye

22 Ago – 20h35 Andy Murray batte Frances Tiafoe 7-6 3-6 6-1

22 Ago – 23h50 Milos Raonic batte Sam Querrey 6-4 6-4

23 Ago – 18h30 Daniel Evans contro Andrey Rublev

23 Ago – 20h00 Grigor Dimitrov contro Ugo Humbert

23 Ago – 18h30 Marton Fucsovics contro Norbert Gombos

22 Ago – 20h25 Filip Krajinovic batte Salvatore Caruso 7-5 6-4

Dominic Thiem Bye

