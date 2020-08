ATP Cincinnati: Intrview Novak Djokovic after his win against Ricardas Berankis

Dal nostro partner OAsport.it

Novak Djokovic ha esordito al Masters 1000 di Cincinnati con una vittoria, la diciannovesima in altrettanti incontri ufficiali in questo 2020. Superare il lituano Ricardas Berankis non è stato però così agevole, come dice anche il punteggio (7-6 6-4). Complice anche un fastidioso problema al collo, il numero 1 del mondo ha faticato non poco a imporsi e non è certamente apparso al top della forma.

Il collo va meglio, anche se non sto ancora come vorrei [Novak Djokovic]

US Open Djokovic contro tutti, il tabu di Serena, i grandi assenti: US Open 140, il torneo delle incognite DA UN' ORA

Al termine dell’incontro, il serbo ha parlato via Zoom: "Il collo va meglio, anche se non sto ancora come vorrei. Mi ha dato problemi al servizio, non solo per i doppi falli. Il mio avversario sapeva dove sarei andato a servire, vista la situazione non avevo molte alternative. Comunque la situazione è migliorata rispetto a due giorni fa e ho fiducia di poter continuare a giocare il torneo".

Djokovic ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla velocità del campo: "Il Grand Stand è il 30% più veloce del solito, non so cosa gli abbiano fatto. E’ difficile adattarsi ed è normale non giocare così bene in queste prime partite".

antonio.lucia@oasport.it

Play Icon WATCH Djokovic scoppia in lacrime davanti al suo pubblico: che emozione per il ritorno nella sua Belgrado 00:00:59

ATP, Cincinnati Masters Djokovic dolorante e vincente, Murray batte Zverev, Thiem ko DA 3 ORE