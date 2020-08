Dal nostro partner OAsport.it

Novak Djokovic prosegue la propria marcia nel Masters 1000 di Cincinnati e quest’oggi se la vedrà contro il tedesco Jan-Lennard Struff nella sfida valida per i quarti di finale. Tuttavia, Nole è già sicuro di aver centrato un obiettivo assai prestigioso.

Visti i suoi risultati e la prematura uscita di scena del n.3 del ranking Dominic Thiem per mano del serbo Filip Krajinovic a New York, il serbo ha la certezza di rimanese n.1 del mondo fino al 21 settembre, diventando il secondo giocatore della storia del tennis con il maggior numero di settimane al vertice della classifica ATP. Indipendentemente da quello che accadrà nel Major americano e anche a Roma, Djokovic ha questa rassicurazione, portando il computo delle settimane da n.1 a 287 e scavalcando il grande campione statunitense Pete Sampras. Ora l’obiettivo del balcanico è Roger Federer, al comando di questa speciale classifica con 310 settimane. Un target non impossibile per il tennista nativo di Belgrado che, sorretto da una buona condizione fisica, può davvero raggiungere questo traguardo.

