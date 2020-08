Dal nostro partner OAsport.it

Tra il pomeriggio di lunedì e la notte appena trascorsa sono andati in scena i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati (quest’anno eccezionalmente con base a New York). Oltre al sofferto successo di Matteo Berrettini contro Ruusuvuori, esordio ok per Novak Djokovic e Daniil Medvedev, mentre Alexander Zverev e Dominic Thiem cadono a sorpresa e sono già fuori. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

US Open Djokovic: "Non ho detto sì agli US Open solo perché non c'è Nadal. Avrò tanti avversari" IERI A 20:32

Come anticipato, Novak Djokovic fa rispettare il pronostico e sconfigge Ricardas Berankis con il punteggio di 7-6 6-4: buona partenza dunque per il numero 1 al mondo nonostante dei problemi al collo e un medical time-out nel corso del match.

Discorso simile per Daniil Medvedev, che supera in due set (doppio 6-4) Marcos Giron. Clamorose eliminazioni, invece, per Dominic Thiem e Alexander Zverev: l’austriaco viene massacrato da Filip Krajinovic, che si impone con un netto 6-2 6-1, mentre il tedesco perde in tre set (3-6 6-3 5-7) contro Andy Murray dopo aver sprecato la chance di servire per il match.

Bene Karen Khachanov e Roberto Bautista Agut, che si sbarazzano rispettivamente di Pablo Carreno Busta e Richard Gasquet in due set: 7-6 6-1 per il russo, 7-5 6-1 per l’iberico. Vittorie ben più combattute, invece, quelle portate a casa da John Isner contro John Millman e da Marton Fucsovics contro Grigor Dimitrov: lo statunitense passa con il punteggio di 4-6 7-6 7-6, mentre l’ungherese chiude con un 7-5 4-6 6-2. Tra gli eliminati a sorpresa rientrano anche Felix Auger-Aliassime, messo ko da Tennys Sandgren con il risultato di 6-7 6-2 7-6, Denis Shapovalov, sconfitto da Jan-Lennard Struff per 6-7 6-3 4-6, e Taylor Fritz, battuto da Aljaz Bedene per 6-7 5-7. Infine, avanzano agli ottavi di finale anche Milos Raonic, vincitore per 6-3 7-5 contro Daniel Evans, e Reilly Opelka, che prevale contro Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3 7-6.

Masters 1000 Cincinnati: sedicesimi di finale

Tennys Sandgren (Usa) – Felix Auger-Aliassime (Can) 6-7 (4) 6-2 7-6 (5)

Milos Raonic (Can) – Daniel Evans (Gbr) 6-3 7-5

Daniil Medvedev (Rus) – Marcos Giron (Usa) 6-4 6-4

Taylor Fritz (Usa) – Aljaz Bedene (Slo) 6-7 (5) 5-7

Karen Khachanov (Rus) – Pablo Carreno Busta (Esp) 7-6 (8) 6-1

John Isner (Usa) – John Millman (Aus) 4-6 7-6 (3) 7-6 (5)

Reilly Opelka (Usa) – Diego Schwartzman (Arg) 6-3 7-6 (4)

Denis Shapovalov (Can) – Jan-Lennard Struff (Ger) 6-7 (4) 6-3 4-6

Richard Gasquet (Fra) – Roberto Bautista Agut (Esp) 5-7 1-6

Alexander Zverev (Ger) – Andy Murray (Gbr) 3-6 6-3 5-7

Matteo Berrettini – Emil Ruusuvuori (Fin) 6-4 6-7 (3) 7-5

Grigor Dimitrov (Bul) – Marton Fucsovics (Hun) 5-7 6-4 2-6

Filip Krajinovic (Srb) – Dominic Thiem (Aut) 6-2 6-1

Novak Djokovic (Srb) – Ricardas Berankis (Ltu) 7-6 (2) 6-4

antonio.lucia@oasport.it

Play Icon WATCH Djokovic: "Contentissimo del ritorno del tennis, anche se le regole rimangono rigide" 00:04:09

ATP, Cincinnati Masters Caruso fuori a testa alta, riecco il vero Andy Murray IERI A 08:58