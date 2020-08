Il numero 31 al mondo ed ex finalista degli Us Open è già in isolamento in Florida. Al suo posto nel primo torneo Atp post-lockdown ci sarà l'azzurro Lorenzo Sonego

Altro caso di Coronavirus nel mondo del tennis. Il tennista giapponese Kei Nishikori, numero 31 al mondo, ha comunicato sui suoi canali social di aver contratto il Covid-19 e non prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal prossimo 22 agosto a New York. Il giocatore è attualmente asintomatico e, in attesa di essere testato nuovamente, è in isolamento in Florida. Al suo posto nel primo torneo Atp post-lockdown entrerà l'azzurro Lorenzo Sonego. Nishikori non gioca una partita del Tour da settembre a causa di un infortunio al gomito, ma c’è ancora speranza di vederlo disputare lo Us Open dal prossimo 31 agosto: dovrà risultare negativo al test entro venerdì prossimo.

