Oggi, mercoledì 18 agosto, il torneo Western & Southern Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Cincinnati, ha visto proseguire il secondo turno del tabellone principale di singolare, con Fabio Fognini che è stato eliminato dall’argentino Guido Pella per 6-1 7-5 in un’ora e mezza.

Nel primo set l’azzurro annulla due break point nel secondo game, ma nel quarto gioco, alla prima occasione, Pella centra lo strappo. L’argentino vola fino al 4-1, poi nel sesto game ottiene un nuovo strappo che lo porta poi a chiudere sul 6-1 in 28 minuti.

La seconda frazione inizia nel peggiore dei modi per Fognini, che in apertura subisce nuovamente il break. L’azzurro spreca due palle per il controbreak nel secondo gioco, ma poi trova il 2-2 risalendo dallo 0-2. Palle break sciupate da ambo le parti, ma nell’undicesimo gioco Pella trova lo strappo decisivo e poi va a chiudere sul 7-5 in 62 minuti.

Le statistiche indicano la supremazia di Pella, che vince in tutto 76 punti contro i 59 di Fognini. L’azzurro sfrutta solo 1 delle 7 palle break avute, concedendone ben 15 e perdendo la battuta in 4 occasioni. Fognini mette a segno 4 ace ma commette 6 doppi falli.

