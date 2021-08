Fabio Fognini ha vinto agevolmente il match d’esordio al Masters1000 di Cincinnati contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. L’azzurro ha conquistato il secondo turno del torneo statunitense imponendosi col punteggio di 7-6 6-3.

Partenza fulminea del ligure che pronti via si trova avanti di un break (1-0). Basilashvili prova la reazione trovando il controbrek (3-3) ma Fognini nel settimo gioco è bravissimo a portarsi 0-40, riuscendo poi ad allungare sul 4-3. Quando l’italiano è pronto a chiudere il set il georgiano sfrutta alla perfezione l’unica occasione di break concessa dal tennista di Arma di Taggia (5-5). Il parziale si decide quindi al tie-break. L’azzurro parte forte portandosi 5-2 prima di chiudere con un agevole 7-3.

Fognini rientra in campo più motivato che mai e strappa subito il servizio all’avversario (2-0). Anche in questo secondo set arriva la reazione Basilashvili che si riporta in scia nel quinto gioco (3-2). Fognini non abbassa la qualità del suo gioco tanto da trovare la zampata decisiva nel settimo game (5-2). L’azzurro nel finale controlla serenamente prima di chiudere sul 6-3.

Un successo meritato e netto quello del ligure che è riuscito ad esprimersi ad un ottimo livello anche in considerazione delle qualità dell’avversario. Fognini al secondo turno del Masters1000 di Cincinnati affronterà l’argentino Guido Pella.

