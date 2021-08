Jannik Sinner ha cominciato bene il proprio percorso nel Western & Southern Open di Cincinnati e si è fatto un bel regalo di compleanno: l’altoatesino ha festeggiato i suoi 20 anni battendo per 6-2 7-5 l’argentino Federico Delbonis al termine di un match ben gestito fino al 4-2 del secondo set e complicatosi successivamente.

Sinner, comunque, è stato capace di archiviare la pratica in due parziali, garantendosi il passaggio di turno: “Per me il regalo più grande è stato giocare davanti al pubblico e ottenere una vittoria rende tutto perfetto. Delbonis ha giocato bene, è un tennista molto difficile da affrontare: mancino e con buon servizio. Ci sono alcune aree del mio gioco in cui devo assolutamente fare meglio, ma l’importante era vincere“, le sue parole a Tennis Channel.

Jannik, reduce dal suo secondo titolo nel circuito ATP del 2021 a Washington (primo 500 della carriera), ha quindi ottenuto il suo primo successo (singolo incontro) nel 1000 di Cincinnati e nel prossimo round avrà un avversario assai insidioso.

ATP, Washington Jannik Sinner ritrova il successo: Emil Ruusuvuori battuto 05/08/2021 A 06:27

Il nome del prossimo rivale verrà fuori dal confronto tra il britannico Cameron Norrie, vincitore a Los Cabos quest’anno, e l’americano John Isner, che ha raggiunto le semifinali nell’ultimo 1000 a Toronto. Servirà una versione convincente del classe 2001 per continuare il percorso nel torneo statunitense.

Sinner: "Soddisfatto della prestazione, potevo chiuderla prima"

Tokyo 2020 Fognini: "Berrettini? Non commento per non essere polemico" 22/07/2021 A 19:49