L’ultimo match giocato era stato a Wimbledon, nella storica prima finale italiana persa contro Novak Djokovic. Poi i problemi fisici, lo stop obbligato, l’addio alle Olimpiadi e il forfait anche al 1000 di Toronto. Matteo Berrettini rientrava a Cincinnati con un primo turno teoricamente piuttosto agile. Non è stato così sul campo. Per avere la meglio del veterano spagnolo Albert Ramos il romano ha dovuto sudare un po’ più del previsto, con Berrettini alla fine in grado di imporsi in rimonta per 6-7 6-3 7-5.

Un rientro in attività dunque meno agile del previsto, in una giornata per altro complicata. Berrettini, come praticamente tutti, è stato messo alla prova da una giornata di continui rinvii a causa della pioggia. Il romano si è trovato a scendere in campo così dopo ore di attesa nella notte italiana. Ciò che contava però era la vittoria, infilare subito un successo che restituisse qualche buona sensazione. Berrettini questo l’ha fatto, evitandosi di un nulla il tie-break nel set decisivo e trovando così il pass per il terzo turno dopo il bye dell’esordio. Lì Matteo incrocerà uno tra Khachanov e l’amico Auger-Aliassime. Nel mentre, nel finale di partita, non è mancata la dedica alla fidanzata Ajla Tomljanovic, anche lei al momento fuori dal circuito e alle prese con problemi fisici.

WTA, Cincinnati Pegula, la vendetta è subito servita: Giorgi fuori al 1° turno UN' ORA FA

A Cincinnati andava a caccia di vittoria anche Lorenzo Sonego, che dopo i ko alle Olimpiadi e al primo turno di Toronto contro Humbert, cercava anche lui un po’ di fiducia. Buona la prima per ‘Sonny’ che contro il promettente spagnolo Alcaraz è riuscito a imporsi in due set: 6-3 7-6. Importantissimo soprattutto il secondo parziale, durato un’ora e 22 minuti e dove alla fine Sonego è stato bravo a evitare il terzo set. Un set point annullato al tie-break prima di chiudere per 8 punti a 6. Sonego al secondo turno troverà il padrone di casa Tommy Paul, giustiziere del cileno Garin.

non è riuscito a scendere in campo causa pioggia è stato Fabio Fognini: il suo match di secondo turno contro l’argentino Pella è stato rinviato a oggi. Chi della truppa azzurra : il suo match di secondo turno contro l’argentino Pella è stato rinviato a oggi.

Gli altri

Tra le altre partite da segnalare la vittoria di Benoit Paire su Denis Shapovalov. Il francese non batteva un Top10 da Madrid 2017 (vs Wawrinka): una striscia di ben 18 sconfitte sull’arco di 4 anni. Ci è riuscito con Shapovalov, che dalla semifinale di Wimbledon ha un “ottimo” 0 su 3 tra Olimpiadi, Masters 1000 di Toronto e appunto anche Cincinnati. Tra le altre anche il ko di Karatsev, decisamente tornato sulla terra rispetto alla prima parte di stagione – passa Cilic in 2 set – e Tiafoe, che ha sconfitto Humbert dopo 2 set tirati per 7-5 7-6.

Dal lockdown al Queen's: l'anno straordinario di Berrettini

ATP, Cincinnati Cincinnati, torna in campo Berrettini: è la prima post-Wimbledon 21 ORE FA