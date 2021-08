L’appuntamento è fissato la nottata italiana del 20 agosto. Matteo Berrettini sarà protagonista sul Centrale del Western & Southern Open, affrontando sul cemento di Cincinnati il canadese Felix Auger-Aliassime. I precedenti sono due ed entrambi lusinghieri per il romano: la Finale vinta sull’erba di Stoccarda nel 2019 e il successo nei quarti di finale di Wimbledon di quest’anno. Sempre il grass, quindi, a essere teatro della contesa. Stavolta si parla dell’hard americano e vedremo se e che cosa cambierà.

Di sicuro, la condizione fisica è diversa. Matteo viene da un lungo periodo di stop causato da un infortunio muscolare posteriore all’atto conclusivo dei Championships. Forma non perfetta e mancanza del ritmo partita che si sono viste nell’esordio del romano contro lo spagnolo Ramos. Bravo, comunque, il top-10 ad aggrapparsi al suo servizio (25 ace), venendo fuori alla distanza con grande determinazione. Con Felix, amico nella vita di tutti giorni, dovranno essere messi da parte pensieri di affetto e stima e sarà necessario l’atteggiamento egoistico del vincitore. Berrettini, che in stagione vanta un record 32 vittorie e 7 sconfitte (12 successi e 2 sconfitte negli Slam/6 vittorie e 3 sconfitte nei 1000), va a caccia del 38° centro stagionale.

Un’annata in cui, nonostante gli infortuni e i contrattempi di questa tipologia, ha conquistato i titoli del Queen’s e di Belgrado, non dimenticando la Finale del 1000 di Madrid, i quarti di finale del Roland Garros e gli ottavi degli Australian Open (fermato da un infortunio). Servirà un Berrettini di grande rilievo per piegare il canadese, che contro il russo Karen Khachanov ha disputato un ottimo match. L’azzurro dovrà migliorare l’apporto della risposta ed essere più convincente dal lato sinistro del campo. Contro Ramos si è notata una crescita dal secondo set in avanti. Contro Auger-Aliassime non si potrà indugiare troppo per puntare ai quarti nel 1000 statunitense.

