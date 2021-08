Federer ci sarà agli US Open?

Tennis Ci sono le Olimpiadi? E Federer si allena con Henry 28/07/2021 A 16:40

Bella domanda, perché i dolori al ginocchio persistono e lo Slam nordamericano comincerà già il 30 agosto, non tanto lontano dalla data di inizio del torneo di Cincinnati. Non è un'azione per temporeggiare quella di Federer, con il suo entourage che ha confermato che i problemi sono di natura fisica e se li porta ormai dietro da un mese. Federer che ha giocato solo cinque tornei in questa stagione: debutto a Doha, poi Ginevra, il Rolad Garros (si è ritirato prima degli ottavi di finale con Berrettini), Halle e Wimbeldon (eliminati ai quarti).

Non sarà il solo big a mancare a Cincinnati, non ci saranno anche il neo campione olimpico Zverev, il bronzo olimpico Carreño Busta e lo stesso Berrettini finalista a Wimbledon.

Top 10: i colpi più belli di Roger Federer ai Giochi Olimpici

Tennis Federer mette all'asta i suoi cimeli: 4,7 milioni in beneficenza 18/07/2021 A 08:09