Jannik Sinner è uscito amareggiato dal secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. L’azzurro (n.15 del mondo) doveva vedersela Difficile accettare il risultato sul campo, ma va fatto.è uscito amareggiato dal secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. L’azzurro (n.15 del mondo) doveva vedersela contro l’esperto John Isner che, facendo leva sulle sue armi, l’ha spuntata ottenendo la vittoria in tre set e rimontando da una condizione di svantaggio.

Una gestione non ottimale quella di Jannik che, avanti di un set (7-5) e 4-2 nel tie-break del secondo, ha commesso qualche errore di troppo nel momento decisivo, finendo per vanificare tutto. "Mi era già successo altre volte una cosa del genere e questa partita sarà dura da mandar giù. Nel primo set credo di aver giocato abbastanza bene e l’ho portato a casa. Con giocatori così non è mai semplice, non ti danno ritmo. Tirano anche con la seconda e non è facile. Nel secondo set, credo sul 4-4 0-30, avrei dovuto fare il break. Poi nel tie-break ho sbagliato quella palla lì sul 4-2. Ma il problema era sul 4 pari: avrei dovuto mettere almeno la palla in campo, farmi fare un vincente. Dopo ho servito male", ha raccontato in conferenza stampa a Ubitennis.

Tantissimi tornei

"Questo è il primo anno in cui gioco tutti i tornei che dovrei fare quindi anche per me è una cosa nuova; ho fatto tanti tornei per la prima volta. Io sto lì in campo per vincere, divertirmi e imparare. Direi che è un percorso normale. Noi prendiamo sempre come riferimento un giocatore che ha fatto la stagione molto simile alla mia, quando lui magari aveva la mia età o un anno di più o di meno. Vedendo anche i loro percorsi è naturale che ci siano alti e bassi".

