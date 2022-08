Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si affrontano negli ottavi di finale del Western & Southern Open, più conosciuto come il serbo ritiratosi sul 3-1 del 2° set in favore dell'Azzurro. si affrontano negli ottavi di finale del, più conosciuto come il Masters 1000 di Cincinnati , settimo appuntamento Masters 1000 della stagione, il terz'ultimo prima dei due indoor a Shanghai e Bercy che chiuderanno la stagione dei 1000 in autunno. Sinner arriva dalla vittoria contro Miomir Kecmanovic , colsul 3-1 del 2° set in favore dell'Azzurro.

Nel turno precedente, il canadese ha invece superato 2-0 (6-3; 6-2) Alex De Minaur, in un match conclusosi in poco meno di 80' di gioco e in cui ha confermato di avere una prima di servizio potenzialmente devastante. L’unico confronto tra Sinner e Auger-Aliassime è avvenuto lo scorso 5 maggio, quando si affrontarono negli ottavi del Masters 1000 di Madrid: a imporsi, in maniera abbastanza netta, fu il nativo di Montréal (6-1; 6-2).

Quando e a che ora sarà Sinner vs Auger-Aliassime

L’incontro tra Félix Auger-Aliassime e Jannik Sinner, valevole per gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati si disputerà nella notte tra giovedì 18 agosto e venerdì 19 non prima delle ore 01:00 italiane (le ore 19:00 locali).

Masters 1000 Cincinnati - Sinner vs Auger-Aliassime, dove vederla in tv e streaming

Il torneo Masters 1000 di Cincinnati è disponibile per gli abbonati di Sky. Il match andrà in onda su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Action (206). In alternativa alla piattaforma satellitare Sky, il match sarà disponibile in live streaming sempre per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go. In streaming il match sarà disponibile anche per gli abbonati a NowTv.

