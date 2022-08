Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis si affrontano nel primo turno del Western & Southern Open, più conosciuto come il Masters 1000 di Cincinnati, settimo appuntamento Masters 1000 della stagione, il terz'ultimo prima dei due indoor a Shanghai e Bercy che chiuderanno la stagione dei 1000 in autunno. Sinner arriva dalla sconfitta al terzo turno al Masters 1000 di Montreal una settimana fa, ko arrivato contro Carreno Busta, si affrontano nel primo turno del Western & Southern Open, più conosciuto come il Masters 1000 di Cincinnati, settimo appuntamento Masters 1000 della stagione, il terz'ultimo prima dei due indoor a Shanghai e Bercy che chiuderanno la stagione dei 1000 in autunno. Sinner arriva dalla sconfitta al terzo turno al Masters 1000 di Montreal una settimana fa, ko arrivato contro Carreno Busta, che ha poi vinto il torneo in finale su Hurkacz e che aveva iniziato il suo torneo battendo anche Matteo Berrettini.

Thanasi Kokkinakis arriva invece dai bei risultati in doppio con Kyrgios e qui a Cincinnati da due turni di qualificazioni passati contro Benoit Paire prima e Ilya Ivashka poi.

Ad

Nessun precedente tra Sinner e Kokkinakis: questo di Cincinnati sarà il primo incrocio tra i due in carriera.

ATP, Montreal Sinner deluso: "Sono andato fuori ritmo e fuori tempo con tutti i colpi" 12/08/2022 A 09:17

Quando e a che ora sarà Sinner-Kokkinakis?

Sinner-Kokkinakis, match di primo turno al Masters 1000 di Cinccinati 2022 si terrà martedì 16 agosto alle ore 17:00. Sinner e Kokkinakis aprono infatti la sessione diurna del Grand Stand alle ore 11:00 di Cincinnati, le 17:00 in Italia.

Agamenone: "Lecce mi ha adottato. Cori Umago? Che orgoglio!"

Masters1000 Cincinnati 2022 – Sinner-Kokkinakis, dove vederla in tv e in streaming

Il torneo Masters 1000 di Cincinnati è disponibile per gli abbonati di Sky. Il match andrà in onda su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Action (206). In alternativa alla piattaforma satellitare Sky, il match sarà disponibile in live streaming sempre per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go. In streaming il match sarà disponibile anche per gli abbonati a NowTv.

Abbonati a discovery+ scegliendo il pacchetto annuale Intrattenimento + Sport e partecipa al concorso. Potrai goderti tutto lo spettacolo dello US OPEN in streaming e vincere un viaggio a New York per due persone e due biglietti per assistere alla finale! Clicca qui!

Sinner, il cambio di team significa anche cambio preparatori...

ATP, Montreal Sinner contro l’insidioso Carreño-Busta: quando e dove vederla in tv 11/08/2022 A 10:52