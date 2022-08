Si ferma subito il cammino di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Cincinnati. Un’altra sconfitta al primo turno, Frances Tiafoe, che si è imposto dopo quasi tre ore di gioco con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. . Un’altra sconfitta al primo turno, proprio come a Montreal , ma sicuramente una prestazione completamente diversa per il romano rispetto a quella offerta sul cemento canadese. Questa volta Berrettini si deve arrendere allo statunitense

Una battaglia durissima e che si è veramente decisa all’ultimo punto. Non è stato un sorteggio sicuramente favorevole per Matteo, che si è trovato un avversario in forma e che sta giocando bene. Tiafoe ha chiuso con 16 ace contro i 12 dell’azzurro, ma è il numero degli errori non forzati ad essere decisivo, con Berrettini che ne ha commessi 38 rispetto ai 25 dell’avversario. Stesso numero di vincenti (34 a testa), ma alla fine Tiafoe ha vinto otto punti in più del romano (120 contro 112).

Berrettini si trova subito ad affrontare due palle break in apertura di match, ma si aggrappa al servizio e le riesce ad annullare (cosa che farà anche con le successive sei nella partita). Il set segue l’andamento dei turni in battuta ed è solo Tiafoe ad annullare un set point nel decimo gioco. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto nettamente dall’americano per 7-3.

Nel secondo set è Berrettini a spezzare l’equilibrio, trovando il primo ed unico break di tutta la partita. L’azzurro strappa il servizio nel sesto game all’americano e difende poi una palla del controbreak nel game successivo. Berrettini cancella poi un’altra palla break nel decimo gioco e riesce a chiudere in suo favore il set con il punteggio di 6-4.

Il terzo set è una battaglia, ma Matteo riesce ad incidere pochissimo nei turni in risposta. Tiafoe, invece, mette più in difficoltà il servizio dell’azzurro, che annulla altre quattro palle break, compreso un match point nel dodicesimo game. La parità non si spezza e il match si deciderà al tie-break. Tiafoe riesce ad allungare e arriva sul 6-3, ma Berrettini è bravo a cancellare i primi due match point, ma sul terzo l’americano riesce a chiudere e a qualificarsi per il turno successivo, dove affronterà il connazionale Sebastian Korda.

