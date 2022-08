Era una giornata con tanti italiani a Cincinnati ed il bilancio azzurro è positivo solo a metà. Due vittorie e due sconfitte infatti per i nostri portacolori, con i successi di Due vittorie e due sconfitte infatti per i nostri portacolori, con i successi di Jannik Sinner e Fabio Fognini, e le sconfitte di Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego . Il più brillante di tutti è proprio Fognini, che ha dominato contro lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas con un perentorio 6-2 6-3 ed ora se la vedrà con il russo Andrey Rublev.

Buona la prima per Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz. Dopo l’eliminazione immediata a Montreal, il russo e lo spagnolo non hanno steccato all’esordio, imponendosi rispettivamente sull’olandese Botic Van de Zandschulp e sull’americano Mackenzie McDonald. Il numero uno del mondo ha chiuso in due set con il punteggio di 6-4 7-5, mentre ancora più agevole è stato il compito dello spagnolo, che si è imposto comodamente per 6-3 6-2.

Dunque Medvedev ed Alcaraz qualificati per gli ottavi e con loro ci sono già Diego Schwartzman e Marin Cilic. L’argentino ha superato in tre set il russo Aslan Karatsev per 7-6 3-6 6-2, mentre il croato ha fatto sua una battaglia di oltre tre ore contro il finlandese Emil Ruusuvuori (6-4 6-7 7-5) e sarà lui il prossimo avversario di Alcaraz.

E’ già fuori il campione di Montreal. Pablo Carreño Busta è arrivato forse senza energie a Cincinnati ed è stato battuto in tre set in rimonta dal serbo Miomir Kecmanovic (1-6 7-5 7-6), che sarà a questo punto l'avversario di Jannik Sinner nel prossimo turno. Un altro giocatore arrivato lontano a Montreal (fino alla semifinale) è stato Daniel Evans ed anche il britannico ha perso subito all’esordio a Cincinnati contro il serbo Filip Krajinovic per 6-3 6-4.

Nettissima vittoria dell’americano Taylor Fritz, che ha spazzato via con un doppio 6-1 l’argentino Sebastian Baez. Tommy Paul fa suo il derby statunitense con Jenson Brooksby per 6-3 6-2 e passa il turno anche l’australiano Alex De Minaur, che non ha avuto alcun problema contro lo svizzero Henri Laaksonen, battuto con un duplice 6-2.

RISULTATI MASTERS 1000 CINCINNATI 2022

Coric (Cro) b. Musetti (Ita) 7-6 6-3

Sinner (Ita) b. Kokkinakis (Aus) 6-7 6-4 7-6

Paul (Usa) b. Brooksby (Usa) 6-3 6-2

De Minaur (Aus) b. Laaksonen (Svi) 6-2 6-2

Fognini (Ita) b. Ramos (Spa) 6-2 6-3

Kecmanovic (Srb) b. Carreno Busta (Spa) 1-6 7-5 7-6

Fritz (Usa) b. Baez (Arg) 6-1 6-1

Kyrgios (Aus) b. Davidovich Fokina (Spa) 7-5 6-4

Shelton (Usa) b. Sonego (Ita) 7-6 3-6 7-5

Alcaraz (Spa) b. McDonald (Usa) 6-3 6-2

Krajinovic (Srb) b. Evans (Gbr) 6-3 6-4

Cilic (Cro) b. Ruusuvuori (Fin) 6-4 6-7 7-5

Medvedev (Rus) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-4 7-5

Schwartzman (Arg) b. Karatsev (Rus) 7-6 3-6 6-2

