Ad oggi Lorenzo Musetti è numero 33 del mondo. Eppure, il toscano, a causa del fatto che le entry list erano già chiuse prima del balzo in classifica provocato dalla vittoria ad Amburgo, si è dovuto cimentare a Cincinnati il serbo Dusan Lajovic con un doppio 6-4. . Eppure, il toscano, a causa del fatto che le entry list erano già chiuse prima del balzo in classifica provocato dalla vittoria ad Amburgo, si è dovuto cimentare a Cincinnati nelle qualificazioni . A lui il merito di averle superate, correggendo un’autentica stortura , battendo nel turno finale

Partenza difficile per il numero 3 d’Italia, che si ritrova subito sotto di un break ceduto a 15. Si riprende però immediatamente il maltolto, andando a infilare un parziale di quattro giochi in fila e, di conseguenza, il 4-2. Chiave del set è il lunghissimo ottavo game, nel quale Musetti annulla tre palle break a Lajovic; tanto gli basta per chiudere in sicurezza con il punteggio di 6-4.

L’italiano prova subito la fuga nel secondo parziale; non sfrutta una palla break nel game d’apertura, ma riesce ad allungare nel terzo e alla quarta chance. Il serbo, però, risponde subito e strappa la battuta a 15 a Musetti, il quale però non si scompone, sul 3-4 30-40 evita l’allungo del suo avversario e lo compie a sua volta a 30 nel nono gioco. Anche il decimo è lottato, Lajovic si vede annullare due opportunità del 5-5 e Musetti si porta a casa il main draw.

La sfida dell’azzurro (24-25 nel rapporto vincenti-errori gratuiti contro il 17-26 di Lajovic) sarà quella con il croato Borna Coric, nell’ultimissimo spicchio di tabellone. Proprio quello di Rafael Nadal, l’uomo che attende uno dei due al secondo turno. Nelle complicate due ore e 18 minuti di una giornata non certo soleggiata a Cincinnati (varie le interruzioni per pioggia), decisivo il 77%-56% di punti vinti con la prima rispetto al 37%-52% di punti vinti con la seconda, anche perché quest’ultimo dato, con i numeri di 11/30 e 11/21, ha una sua relatività.

Non è lo stesso per Fabio Fognini: l’azzurro (numero 9 del seeding dell qualificazioni) cede in due set allo statunitense Marcos Giron (numero 7), vittorioso per 7-6 (9) 7-5 in un’ora e 54 minuti di gioco.

Nel primo set il terzo gioco è favorevole a Fognini, che ai vantaggi strappa la battuta allo statunitense. Giron nell’ottavo game trova il controbreak, poi sciupa quattro set point in risposta tra decimo e dodicesimo gioco. Si va al tie break: Fognini scappa sul 6-4 e poi a sua volta manca quattro set point (due col servizio a disposizione) e così Giron alla sesta occasione complessiva (la prima sul proprio servizio) chiude per 11-9 dopo 61 minuti.

Nella seconda partita Fognini manca una palla break nel quarto gioco, ma poi vince otto punti di fila e trova lo strappo. Il controbreak di Giron nel settimo gioco è immediato, poi però Fognini sciupa un set point in risposta nel decimo game. Ad essere decisivo, però, è l’undicesimo gioco, nel quale alla quarta occasione lo statunitense centra lo strappo che lo manda a servire per il match, poi conquistato sul 7-5 in 53 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Giron che vince 87 punti contro gli 82 dell’avversario, strappando il servizio all’azzurro per tre volte, con un totale di 3/10 nel dato delle palle break, mentre lo statunitense concede cinque break point in favore dell’italiano, che ne sfrutta due.

