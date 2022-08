torna in azione Jannik Sinner, e lo fa nel secondo Masters 1000 sul cemento nordamericano. Dal Canada (Quebec per essere precisi) si passa all’Ohio, dato che oggi Western & Southern Open di Cincinnati, Stati Uniti. Dopo l’eliminazione per mano di Pablo Carreño Busta (poi vincitore del torneo) in quel di Montreal . Dal Canada (Quebec per essere precisi) si passa all’Ohio, dato che oggi prenderà il via l’attesissimoStati Uniti.

Il nativo di San Candido (numero 10 del tabellone) scenderà in campo solamente nella giornata di domani, ma è già tempo di andare ad analizzare quale sarà il suo avversario per l’esordio nel torneo a stelle e strisce. Si tratta, infatti, dell’australiano Thanasi Kokkinakis, attuale numero 75 del ranking mondiale, entrato nel tabellone tramite le qualificazioni.

Il ventiseienne nativo di Adelaide, ex astro nascente del tennis, con premesse iniziali che sono state ampiamente deluse, rappresenta il classico giocatore da prendere sempre con le molle. Talento notevole, discontinuità elevata, ma sempre in grado di accendersi e mettere in difficoltà chiunque anche se, spesso, solamente per selezionati momenti di un incontro.

Per Jannik Sinner una ulteriore difficoltà da valutare, ovvero il fatto che non ci sia nemmeno un precedente tra i due, per cui stiamo parlando di un avversario tutto da scoprire direttamente dall’altra parte della rete. Chi avanzerà da questo incontro si troverà ad affrontare il vincente tra il serbo Miomir Kecmanovic e il fresco vincitore di Montreal, il lanciatissimo Pablo Carreño Busta, in una partita davvero tutta da vivere.

